POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 14-jährige Mandy R. vermisst

Vogelsbergkreis (ots) - Diebstahl von Umhängetasche Alsfeld. Am Dienstagabend (04.06.) entriss ein bislang unbekannter Mann einem 26-Jährigen aus Duisburg in der Untergasse seine Tasche. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 19 Uhr dem Duisburger unbemerkt von hinten und stahl die in der Hand mitgeführte Umhängetasche samt eines darin befindlichen I-Phone X mit Displayschaden. ...

