Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbrüche

Göllheim / Kirchheimbolanden (ots)

Zu gleich zwei Einbruchsdelikten kam es am vergangenen Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

1. Göllheim: Einbruchsversuch in Firmengebäude

In dem Zeitraum von Freitag, dem 08.03.2024 17:00 Uhr bis Samstag, dem 09.03.2024 09:30 Uhr kam es im Robert-Bosch-Ring in Göllheim zu einem versuchten Einbruch in eine ortsansässige Kraftfahrzeugwerkstatt.

Die/der bislang unbekannten Täter versuchten sich Zutritt zum Firmenkomplex zu verschaffen. Aufgrund der guten Sicherung des Gebäudekomplexes durch den Eigentümer sahen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten von der Örtlichkeit.

2. Kirchheimbolanden: Einbruch in Baucontainer

In der Nacht von Samstag, 09.03.2024 auf Sonntag, den 10.03.2024 kam es im Bereich der Ziegelei in Kirchheimbolanden zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Hier wurden diverse Baumaschinen, sowie Baustellenzubehör entwendet. Aufgrund der Menge des Diebesgutes müssen die Täter mit einem Fahrzeug agiert haben. Der entstandene Schaden wird aktuell auf einen mittleren fünfstelligen Bereich beziffert.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352 911 - 2700 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden auch unter: pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell