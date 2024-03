POL-PIKIB: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Eisenberg (ots) - Am Donnerstag, dem 29.02.2024, kam es gegen 12.15 Uhr in Eisenberg in der Kerzenheimer Straße im Bereich des Marktplatzes zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte eine 79-jährige Fußgängerin in Höhe der dortigen Apotheke die Kerzenheimer Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein/e unbekannte/r PKW-Fahrer/in die ...

mehr