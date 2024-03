Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin - Verursacher flüchtet

Eisenberg (ots)

Am Donnerstag, dem 29.02.2024, kam es gegen 12.15 Uhr in Eisenberg in der Kerzenheimer Straße im Bereich des Marktplatzes zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte eine 79-jährige Fußgängerin in Höhe der dortigen Apotheke die Kerzenheimer Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein/e unbekannte/r PKW-Fahrer/in die Kerzenheimer Straße aus Richtung Hauptstraße kommend, in Fahrtrichtung Kerzenheim. Der PKW stieß mit der Fußgängerin zusammen, die dadurch stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der/die unfallbeteiligte Fahrer/in fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern und den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Die 79-jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zu dem beteiligten PKW und dem/der Fahrer/in machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-9110, melden.

