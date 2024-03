POL-PIKIB: Verkehrskontrollen: Mehrere Verstöße festgestellt

Eisenberg (ots) - Mehrere Ecstasy-Tabletten konnten Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle am Freitagnacht bei einer jungen Frau in Eisenberg feststellen. Gegen die Frau wird Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt vorgelegt. Die Tabletten wurden sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de ...

