Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Hund beißt 10 jähriges Kind

St. Ingbert (ots)

Am Mittwoch, den 19.04.2023 um 15:00 Uhr ereignete sich in der Karl-August-Woll-Straße in Höhe der St. Franziskus Kirche in 66386 St. Ingbert eine fahrlässige Körperverletzung. Hierbei sprang ein nicht angeleinter schwarzer, mittelgroßer Hund ein 10-jähriges Mädchen an, wodurch sie zu Boden fiel. Anschließend biss der Hund dem Mädchen in die rechte Hand und das rechte Knie. Sie wurde leicht verletzt und konnte nach der ärztlichen Behandlung nach Hause entlassen werden. Nach derzeitigen Ermittlungen kümmerte sich der Hundehalter anschließend nicht um das Mädchen und ist unbekannt. Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre, ca. 175 cm groß, Schnauzbart, braune Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell