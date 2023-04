Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere Graffiti im Innenstadtbereich von St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

In der Nacht vom 17.04.2023, 20:00 Uhr bis 18.04.2023, 08:00 Uhr kam es im Innenstadtbereich St. Ingbert zu vielfachen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hierbei wurden überwiegend Strom- und Internetverteilerkästen mit blauschwarzer Farbe besprüht. Die unbekannten Täter verzierten diese zudem mit gelben "FCS" und "120 Jahre FCS" Logos. Am Morgen des 18.04.2023 konnten allein durch die Polizeiinspektion St. Ingbert 20 Graffiti festgestellt werden, wobei davon ausgegangen wird, dass weitere Graffiti noch unentdeckt blieben. In den Straßen Südendstraße, Ensheimer Straße, Albert-Weisgerber-Allee, Koelle-Karmann-Straße, Pfarrgasse, Kaiserstraße, Spieser Landstraße, In der Lauerswiese, Kohlenstraße und Theresienstraße konnten bereits Graffiti festgestellt werden. Der dadurch entstandene Sachschaden befindet sich im mittleren 4-stelligen Bereich.

Sollten Zeugen weitere Graffiti feststellen oder Angaben zu dem oder den Tätern machen, so wird um Informationsmitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell