Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Pkw zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Peugeot 307 im Stadtteil Erlenbach rief am Wochenende die Polizei auf den Plan. Wie den Beamten mitgeteilt wurde, stand der Wagen einer 36-Jährigen von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, in der Straße "Stockwiesen". Der Frau fiel bei der Rückkehr an ihr Auto auf, dass der Kotflügel auf der Beifahrerseite zerkratzt war. Die Polizei geht aktuell von einer mutwilligen Beschädigung aus. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell