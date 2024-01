Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg/Obernkirchen - Ansprechen von Kindern

Nienburg (ots)

(Oth) Am Sonntag, den 07.01.2024 wurden zwei Kinder von einer männlichen Person angesprochen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 12:45 Uhr in der Herminenstraße in Bückeburg. Dort wurde eine 11-Jährige von einem ihr unbekannten Mann in einer unbekannten Sprache (verm. osteuropäisch) angesprochen. Der Täter hat dem Mädchen unvermittelt an das Gesäß gefasst. Die 11-Jährige entfernte sich selbstständig aus der Situation und wurde durch den Täter nicht weiter verfolgt. Der Täter hat sich anschließend mit einem silbernen PKW entfernt. Sie beschrieb ihn als 180 cm bis 185 cm groß mit dunklem Teint, ca. 50 - 55 Jahre alt, schlank bis kräftige Statur mit einem leichten Kugelbauch. Er trug eine Mütze, welche weit in das Gesicht hereingezogen war und war schwarz gekleidet. An der Hand trug der Täter vermutlich eine Kette.

Der zweite Vorfall ereignete sich etwa eine halbe Stunde später im Kammweg in Obernkirchen. Hier wurde ein 8-jähriges Mädchen von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser hatte eine Tasche dabei, aus der "Katzen- und/oder Froschgeräusche" zu vernehmen waren. Er fragte das Mädchen, ob sie Süßigkeiten haben möchte. Der Mann wird mit heller Haut, Glatze, einer dickeren Nase und einer Größe von 180 cm beschrieben. Er war nach Auskunft des Kindes augenscheinlich älter (ca.70) und sprach akzentfrei Deutsch.

Durch die Polizei wurden nach den Meldungen unverzüglich Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die jedoch bislang nicht zum Erfolg geführt haben. Weiterhin wurde die polizeiliche Präsenz an den Schulen sowie im Umfeld der Tatörtlichkeiten deutlich erhöht und die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen.

Mit der Veröffentlichung der Sachverhalte möchte die Polizei Eltern und Lehrer dahingehend sensibilisieren, Kinder auf ähnliche bzw. vergleichbare Situationen vorzubereiten, ihnen Verhaltenstipps zu geben und verdächtige Feststellungen unverzüglich an die Polizei zu übermitteln. Schärfen Sie das Gefahrenbewusstsein und stärken Sie das Beobachtungs- und Mitteilungsverhalten Ihrer Kinder. Phänomenbezogene Informationen und Verhaltenshinweise finden Sie auf der Homepage des LKA Niedersachsen unter : https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/wenn-fremde-kinder-ansprechen-113252.html. Zudem steht Ihnen Ihre örtlich zuständige Polizei rund um die Uhr beratend und unterstützend zur Seite.

Sollte es weitere Hinweisgeber oder Zeugen zu den benannten Vorfällen geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Bückeburg unter 05722/28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell