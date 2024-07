POL-MFR: (733) Ehrung von Schülerlotsen am 16.07.2024 - Einladung an Medienvertreter

Ansbach (ots) - Am Mittwochnachmittag (10.07.2024) stürzte der Fahrer eines Teerfahrzeugs im Landkreis Ansbach rund fünf Meter in die Tiefe. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. An der BAB 6, auf Höhe der Anschlussstelle Schnelldorf, werden momentan Asphaltierungsarbeiten an einer abgerissenen Brücke durchgeführt. Gegen 14:30 Uhr ...

mehr