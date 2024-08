Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: mit gestohlenem Roller in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag (11.08.2024) gegen 23.45 Uhr in der Bolzstraße in Kornwestheim ereignete. Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit einem Roller zunächst gegen den Seitenspiegel eines geparkten Skoda, verlor hierauf vermutlich das Gleichgewicht und prallte gegen einen ebenfalls geparkten Peugeot. Von den Knallgeräuschen aufgeschreckt, konnten der Besitzer des Peugeot, dessen Ehefrau und ein weiterer Zeuge noch erkennen, dass sich der unbekannte Rollerfahrer, der Verletzungen erlitten hatte, gemeinsam mit seiner ebenfalls unbekannten Sozia mitsamt dem Roller entfernte. Die ersten Ermittlungen durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim ergaben, dass der Roller mutmaßlich vor dem Unfall aus einer Tiefgarage am Bahnhofsplatz gestohlen worden war. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Hinweise zu den Diebstahl geben können oder den Rollerfahrer insbesondere nach dem Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell