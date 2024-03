Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuer im 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses verläuft glimpflich

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Odenkirchen-Mitte, 03.03.2024, 12:08, Zur Burgmühle (ots)

Am Sonntag gegen 12:00 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach über den Notruf 112 der Brand in einem 7geschossigen Mehrfamilienhaus an der Straße Zur Burgmühle gemeldet. Bewohner hatten ein Feuer in einem zum Treppenraum angrenzenden Flur bemerkt und sofort Löschmaßnahmen unternommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen mit Atemschutzgeräten zur Erkundung des Treppenraumes vor. Die Brandstelle im Bereich eines Flures im 6.OG konnte schnell lokalisiert- und mit Hilfe eines Kleinlöschgerätes vollständig abgelöscht werden. Treppenraum und Flur wurden belüftet, die Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Durch das couragierte Handeln der Bewohner und durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Weniger erfreulich war, dass ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge auf den Aufstell- und Bewegungsflächen der Feuerwehr die Anfahrt der Einsatzkräfte erschwerten und potenzielle Rettungsmaßnahmen mit der Drehleiter dadurch gefährlich verzögert worden wären.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Frank Georgi (Zugführer in Ausbildung von der Berufsfeuerwehr Chemnitz), Brandamtmann Thomas Mandrossa

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell