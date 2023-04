Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung im Supermarkt - Zeugen gesucht!

Erfurt (ots)

Am 22.04.2023 gegen 07:15 Uhr kam es in einem Discounter im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aus bisher unerklärlichen Gründen echauffierte sich eine 51jährige Dame derart, dass sie nach Ansprache zu einem Warentrenner des Kassenbandes griff und mit diesem um sich schlug. Hierbei wurden eine 28jährige Angestellte des Marktes und ein bisher unbekannter Kunde geschlagen. Ein weiterer Kunde des Marktes versuchte der Täterin ihr Schlagwerkzeug wegzunehmen, wobei auch er vermutlich leicht verletzt wurde. Die beiden genannten Kunden verließen vor Eintreffen der Polizei den Markt und sind derzeit noch unbekannt. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Erfurt Süd (0361 7443-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0103080 in Verbindung zu setzen.

Gegen die 51jährige wurde Strafanzeige, u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, erstattet. Zu dem Tatgeschehen liegen zudem Aufzeichnungen einer Sicherheitskamera vor. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell