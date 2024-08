Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Scheibe eines VW eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Rucksack voller Arbeitskleidung und einem tragbaren Lautsprecher im Gesamtwert von etwa 400 Euro machte sich ein noch unbekannter Einbrecher am Sonntag (11.08.2024) in Kornwestheim davon. Der Unbekannte schlug am frühen Sonntagmorgen eine Scheibe eines in der Hauffstraße abgestellten VW ein und stahl den Rucksack und den Lautsprecher daraus. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nochmals auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

