Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Produktionsprozess löste Brandmeldeanlage am Morgen aus

Herdecke (ots)

Ein Brandmeldealarm wurde der Freiw. Feuerwehr Herdecke am Freitagmorgen gegen 6:42 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen in der Straße "Am Dallberg" wurde bekannt, dass bei einem Produktionsprozess eine Kunststoffplatte geschmolzen war. Die Rauchentwicklung hat dann die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort wurde die Anlage zurückgestellt und dann der Einsatz abgebrochen. Ein Löschzug rückte neben dem Einsatzführungsdienst aus. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

