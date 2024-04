Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der Wittbräucker Straße

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke rückte am Mittag zur Wittbräucker Straße aus. Dort hatte sich auf Höhe der Hohensyburgstraße ein Verkehrsunfall ereignet.

Bei Eintreffen wurde festgestellt, dass es sich um einen Auffahrunfall handelte. Eine 21- jährige Herdeckerin wurde hierbei verletzt und vom Rettungsdienst sowie später vom Notarzt versorgt. Später wurde die Patientin ins Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr, die mit Führungsdienst und Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ausgerückt war, sicherte zusammen mit der Polizei die Einsatzstelle.

Am Nachmittag waren die Kräfte in der Ringstraße im Einsatz. Hier drohte eine Straßenlaterne umzufallen. Die Einsatzstelle wurde an die Technischen Betriebe übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell