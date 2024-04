Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zwei wetterbedingte Einsätze

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste gestern Nachmittag innerhalb kürzester Zeit zu zwei wetterbedingten Einsätzen ausrücken.

Um 16:43 Uhr wurde ein Baum auf Gehweg in der Straße Twistelsiepen gemeldet. Die Besatzung des Hilfeleistungsfahrzeuges erkundete zunächst die Einsatzstelle und stellte fest, das ein Baum in zwei weitere gestürzt war. Da die Feuerwehr hier nicht tätig werden konnte, wurde die Einsatzstelle zur weiteren Maßnahmenplanung an das Ordnungsamt übergeben. Einsatzdauer ca.20 Minuten.

Nur kurze Zeit später, um 16:50 Uhr meldete die Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises einen weiteren Baum im Beethovenweg. Vor Ort waren mehrere Gefahrenäste teilweise abgebrochen in einem Baum hängend. Diese wurde mittels Motorsäge aus dem Korb der Drehleiter entfernt. Einsatzdauer ca. 40 Minuten.

