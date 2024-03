Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schliengen: Riskantes Überholmanöver auf Kreisstraße endet mit Unfall

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.03.2024, gegen 07.30 Uhr, endete auf der Kreisstraße 6347 ein riskantes Überholmanöver mit einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin habe in Höhe der Kiesgrube eine vor ihr fahrende Fahrzeugkolonne von mehreren Fahrzeugen überholt, obwohl die Überholstrecke nicht überschaubar gewesen sein soll. Aufgrund von Gegenverkehr musste die 63-Jährige den Überholvorgang abbrechen, scherte unmittelbar vor einem Kleintransporter ein und touchierte diesen dabei. Die 63-Jährige fuhr weiter. Der Pkw-Fahrer, welcher der 63-Jährigen entgegenkam, konnte eine Kollision nur durch eine Gefahrenbremsung sowie einem Ausweichen an den rechten Fahrbahnrand verhindern. Etwa 45 Minuten später meldete sich die 63-Jährige bei einer Polizeidienststelle. An dem Kleintransporter entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Sachschaden an dem Pkw der 63-Jährigen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell