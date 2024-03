POL-FR: Schopfheim: Mögliche Beschädigung auf Parkplatz von Lebensmittelgeschäft - Polizei sucht geschädigtes Fahrzeug!

Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Unbekannte sind in der Nacht von Samstag, 16.03.2024, auf Sonntag, 17.03.2024, im Zeitraum von 17:00 bis 10:25 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Stahlhofstraße in Waldkirch eingebrochen. Die Täter gelangten in das Geschäft, indem sie eine Scheibe einschlugen. Entwendet wurden nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere ...

