Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Einbruch in Fahrradgeschäft

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Unbekannte sind in der Nacht von Samstag, 16.03.2024, auf Sonntag, 17.03.2024, im Zeitraum von 17:00 bis 10:25 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Stahlhofstraße in Waldkirch eingebrochen. Die Täter gelangten in das Geschäft, indem sie eine Scheibe einschlugen. Entwendet wurden nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere hochwertige E-Bikes; die Höhe des Diebstahlschadens beträgt ersten Erkenntnissen zufolge mindestens 50.000 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb ohne Ergebnis.

Inwiefern ein Tatzusammenhang zu den vorherigen Einbrüchen in Freiburg besteht, wird von der Kriminalpolizei Freiburg geprüft. Zeugenhinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 0761/882-2880 entgegengenommen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell