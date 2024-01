Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 21-jährige nach Missbrauch von Notrufen in Gewahrsam genommen

Lüdenscheid (ots)

Eine 21-jährige aus Lüdenscheid wählte am Mittwochabend, gegen 23:00 Uhr, den Notruf der Feuerwehr und gab an, dass im Bereich der Schlittenbacher Straße ein Altpapiercontainer brennen würde. Die ebenfalls alarmierten Polizisten trafen die polizeibekannte Frau in unmittelbarer Nähe an. Ein Container brannte nicht. Einem erteilten Platzverweis kam die Frau in der Folge nicht nach. Die Nacht verbrachte sie deshalb im Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen des Missbrauchs von Notrufen. (schl)

