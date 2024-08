Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Schriftzug auf Gebäude hinterlassen

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen bislang noch unbekannte Täter, die am Freitag (16.08.2024) gegen 00.20 Uhr ein Gebäude in der Kaiserstraße in Ludwigsburg mit einem Schriftzug beschmierten. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, wurden sogleich Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Nach Zeugenangaben sollen drei maskierte Personen den Schriftzug mit roter Farbe aufgebracht und einen Feuerwerkskörper entzündet haben. Die Polizei konnte jedoch keine Tatverdächtigen mehr feststellen. Der entstandene Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Da es sich bei dem Gebäude um ein Türkisches Sport- und Kulturzentrum handelt und der Schriftzug in türkischer Sprache ist, der vermutlich einen politischen Hintergrund hat, wurden die weiteren Ermittlungen von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell