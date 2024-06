Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wiechs, K6119 Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hauptstraße - zwei Motorradfahrer verletzt (19.06.2024)

Wiechs, K6119, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße sind am Mittwochnachmittag zwei Moorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit einer Yamaha von Volkertshausen kommend in Richtung Wiechs. An der Einmündung zur Schorenstraße (K6120) bog die junge Frau nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 60-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Beide Biker erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die 17-Jährige in eine Klinik. Der 60-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, den Schaden an der BMW schätzte die Polizei auf rund 13.500EUR.

Während der Unfallaufnahme war die K6119 bei Wiechs für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell