BPOL NRW: Erheblicher Widerstand gegen Bundespolizisten in Bonn endet im Polizeigewahrsam

Bochum (ots) - Am gestrigen Morgen (11. Juni) kam es am Hauptbahnhof Bochum zu einer Rangelei zwischen zwei Männern. Als Bundespolizisten diese trennten, reagierte einer der Kontrahenten äußerst aggressiv und drohte den Beamten mit dem Tode. Gegen 10:20 Uhr setzte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn das Bundespolizeirevier am Bochumer Hauptbahnhof telefonisch, über ...

mehr