BPOL NRW: Zugbegleiter bedroht - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots) - Bundespolizisten nahmen am Montagmorgen (10. Juni), um 09.45 Uhr eine Frau im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Die Staatsanwaltschaft Hamburg suchte per Haftbefehl nach ihr. Sie wurde an die Justizvollzugsanstalt übergeben. Beamte der Bundespolizei kontrollierten die 41-jährige Deutsche nach einer vorrausgegangenen Straftat am Bahnsteig zu Gleis 5 ...

