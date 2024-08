Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: drei Fahrzeuge in der Allmendstraße zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (15.08.2024) trieb ein noch unbekannter Täter zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Allmendstraße in Hemmingen sein Unwesen. Der Unbekannte zerkratzte gleich drei Fahrzeuge und beschädigte damit einen VW, einen Opel und einen Campervan der Marke Ford. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Schwieberdingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell