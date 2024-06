Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Polizeikontrolle missachtet

Sein Heil in der Flucht suchte ein 20jähriger mit seinem BMW in Laupheim. Die Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Die Verkehrspolizei Laupheim hatte am Freitagnachmittag in der Biberacher Straße in auswärtiger Fahrtrichtung eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 16.30 Uhr sollte ein BMW angehalten werden. Trotz unmissverständlicher Zeichen fuhr der Fahrer des BMW an dem Kontrollbeamten vorbei und flüchtete. Da sich der Verkehr in seiner Fahrtrichtung stockte, zog er kurzerhand an den Autos vorbei und raste auf der Gegenfahrbahn davon. Die ihm stadteinwärts entgegenkommenden Autofahrer erkannten die gefährliche Situation und mussten, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, in ihrer Fahrtrichtung ganz nach rechts an den Straßenrand ausweichen. Die Flucht setzte der BMW-Fahrer auf seiner Gegenfahrbahn bis zum Kreisverkehr, kurz vor der dortigen Tankstelle, fort. Unerkannt war er trotzdem nicht geblieben. Der Polizei war gelungen, seine Autonummer abzulesen. Bei der sofort durchgeführten Fahndung kam einem Streifenwagen der Verkehrspolizei der BMW in der Nähe seiner Halteranschrift im nördlichen Stadtgebiet entgegen. Bei Erkennen der Polizei versuchte der junge Mann nochmals mit hoher Geschwindigkeit zu entkommen. Die Fahrt endete auf Höhe der Anschlussstelle Laupheim-Nord. Auch da stockte der Verkehr. Nur diesmal gelang es dem 20jährigen nicht mehr, den Stau zu umfahren. Er konnte zur Verkehrskontrolle angehalten werden. Das Motiv für seine Flucht muss noch ermittelt werden. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Autofahrer, die ihm im Bereich der Biberacher Straße ausweichen mussten, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Laupheim unter 07392/9630320 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1207015)

