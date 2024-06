Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Salto seitwärts

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Freitagabend auf der L 1083 zwischen Heidenheim und Giengen

Ulm (ots)

Der 21jährige kam gegen 20 Uhr mit seinem Renault Twingo auf regennasser Fahrbahn kurz vor der Unterführung unter der BAB 7 in einer Linkskurve ins Schleudern. Im weiteren Verlauf überfuhr er linksseitig einen Leitpfosten und raste eine Böschung hoch. Oben kippte der Twingo nach rechts und schleuderte auf dem Dach wieder zurück auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer konnte sich selber aus seinem total beschädigten Auto befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am seinem Auto entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro. Noch während der Unfallaufnahme übersah eine Autofahrerin eine auf der Fahrbahn abgestellte Blinkleuchte der Polizei. Die war zur Absicherung der Unfallörtlichkeit dort aufgestellt worden. Glücklicher Weise entstand dabei nur geringer Sachschaden an der Leuchte. Es wurde niemand verletzt. Die Blinkleuchte wird die Fahrerin wohl ersetzen müssen. Der Verkehrsunfall wurde vom Polizeirevier Giengen aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1207857)

