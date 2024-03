Polizei Düren

POL-DN: Rollerfahrerin leicht verletzt

Merzenich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Landesstraße 264 / AS Merzenich (BAB 4 Fahrtrichtung Aachen) am Donnerstag (07.03.2024), erlitt eine 19-jährige Zweiradfahrerin aus Merzenich leichte Verletzungen.

Gegen 07:45 Uhr verließ ein 37-Jähriger aus Wesseling mit seinem Pkw die BAB 4 an der Anschlussstelle Merzenich und fuhr in den Kreisverkehr an der L264 ein. Hierbei bemerkte er nach eigenen Angaben die bereits im Kreisverkehr in Fahrtrichtung Ellen fahrende 19-Jährige Zweiradfahrerin erst, nachdem diese durch ein Ausweichmanöver zu Fall gekommen war. Durch den Sturz erlitt die Merzenicherin leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Berührung beider Fahrzeuge hatte nicht stattgefunden, dennoch wurde der Roller durch den Sturz beschädigt.

