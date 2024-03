Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Falsches Brennholz löst Großeinsatz aus

Gevelsberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag rückte die Feuerwehr Gevelsberg zu insgesamt 4 Einsätzen aus. Gegen 16 Uhr wurden alle 3 Löschzüge und die Kollegen der Hauptwache zu einem vermuteten Dachstuhlbrand in der Körnerstr. gerufen. Vor Ort war zunächst weder Rauch noch Feuer sichtbar. Es stellte sich heraus, daß die Bewohner einer Dachgeschosswohnung ihren Kamin mit trockenem Tannengrün angefeuert haben. Tannengrün sorgt kurze Zeit für eine hohe Hitzeentwicklung mit starker Flammen- und Rußbildung, welche Nachbarn in diesem Fall sogar am Kamin auf dem Dach sehen konnten und daher die Feuerwehr riefen. Die Feuerwehr überprüfte die Wohnung, kehrte den Kamin und kontrollierte ihn durch die Revisionsklappe im Keller, musste aber weiter nicht tätig werden. Nach einer knappen Stunde konnten die 51 Feuerwehrleute den Einsatz wieder beenden. Direkt im Anschluss wurden die Kräfte der Hauptwache zu einem vermeintlichen Gefahrbaum in der Kirchstr. gerufen, mussten aber hier nicht tätig werden. Im weiteren Verlauf des Tages wurde noch Alarm zur Unterstützung des Rettungsdienstes und einer ausgelösten Brandmeldeanlage am Ochsenkamp ausgelöst. Beide Einsätze konnten schnell wieder beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell