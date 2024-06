Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vandalen unterwegs

Von Donnerstag auf Freitag rissen Unbekannte in Ulm an mehreren geparkten Fahrzeugen die Kennzeichen ab.

Ulm (ots)

Die Autos parkten ordnungsgemäß am Michelsberg in der Prittwitzstraße. Zwischen 17.30 Uhr und 6 Uhr rissen die Vandalen an mindestens zehn Fahrzeugen die Kennzeichen ab. Die Autoschilder warfen sie teilweise ins angrenzende Gebüsch. Dort konnten die Polizisten die Kennzeichen auffinden und an die Autobesitzer wieder aushändigen. Die Polizei Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro.

++++1203048

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell