POL-OG: Kehl - Widerstand geleistet

Ettenheim (ots) - Bislang Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in einen Kiosk eingebrochen, welcher im Foyer eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Bahndamm" untergebracht ist. Die Einbrecher haben zwischen 0:35 Uhr und 0:45 Uhr verschiedenen Glaselemente zu Bruch gebracht, um letztlich in den Innenbereich des Kioskes vordringen zu können. Der Verkaufsraum war deutlich von Einbruchspuren gekennzeichnet, ob ...

mehr