Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Betrogen?

Lahr (ots)

Wohl unter Vortäuschung erfundener Schicksalsschläge gelang es in den vergangenen Monaten einem 36-jährigen Mann eine Seniorin um Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe zu erleichtern. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte der Mann am frühen Mittwochabend nach einer Geldübergabe durch Beamte nach kurzer Verfolgung festgehalten werden. Nach Feststellung der Personalien wurde der aus dem hiesigen Raum stammende Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

/ag

