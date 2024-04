POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Ermittlungen nach Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen kam es am Mittwoch kurz nach 20 Uhr zu einem körperlichen Angriff in der Heinrich-Hertz-Straße. Hierbei soll ein 17-Jähriger von einem 18-jährigen Mitarbeiter eines Restaurants einen Schlag ins Gesicht erhalten haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211 211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

