POL-OG: Rastatt/Appenweier/Ettenheim - Unfälle durch Starkregen

Rastatt/Appenweier/Ettenheim (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der Autobahn A5 an den Anschlussstellen Rastatt-Süd und Appenweier zu mehreren Verkehrsunfällen. Infolge von Starkregen mit Hagel- und Graupelschauern sowie einer eisigen Fahrbahn wurde die Polizei zwischen 19.50 Uhr und 01.30 Uhr am Donnerstagmorgen zu unterschiedlichen Verkehrsunfällen gerufen. Im Bereich Rastatt wurden bei sechs Unfällen unter Beteiligung von elf Fahrzeugen besetzt mit 16 Personen drei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Den Gesamtunfallschaden schätzt die Polizei nach ersten Erkenntnissen auf über 80.000 Euro. Auf Höhe der Anschlussstelle Appenweier zählten die Beamten ebenfalls sechs Verkehrsunfälle an denen acht Fahrzeuge und elf Insassen beteiligt waren. Eine Person erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Darüber hinaus ereignete sich an der Anschlussstelle Ettenheim ein weiterer Unfall mit einem alleinbeteiligten Auto und drei verletzten Fahrzeuginsassen. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich bei den Autobahnunfällen in der Ortenau nach ersten Schätzungen auf über 150.000 Euro. Durch die Wetterverhältnisse und die Dunkelheit war die Sicht für die Verkehrsteilnehmer stark eingeschränkt. Zudem mussten sich die eingesetzten Helfer im Stau auch um mehrere Pannenfahrzeuge kümmern. Zeitweise kam es auf Höhe Appenweier zur Vollsperrung auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden. Einsatzkräfte der Autobahn- und Verkehrspolizei, verschiedener Polizeireviere, der Bundespolizei, des Zollamtes, der Feuerwehren und Rettungsdienste sowie die örtlichen Betreiber und zwei Abschleppdienste waren über Stunden auf der Autobahn im Einsatz.

/ks

