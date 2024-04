POL-OG: Mittelbaden - Zwischenbilanz des "Sicherheitstag 2024"

Lahr (ots) - Am Mittwochmorgen wurde ein Mann über eine Immobilienplattform auf ein Kaufangebot einer sehr günstigen Wohnung im Raum Lahr aufmerksam. Nachdem er sein Interesse per E-Mail bekundet hatte, wurde er von einem angeblichen spanischen Maklerbüro angeschrieben, dass er auf Platz fünf der Warteliste sei, ihm jedoch durch Bezahlung einer Gebühr in Höhe von 5.700 EUR vorab eine private Besichtigung angeboten ...

