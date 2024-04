Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorsicht vor falschen Hausverwaltungsmitarbeitern

Offenburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben sich am Montagnachmittag unter einem falschen Vorwand in die Wohnung einer älteren Frau in der Senefelderstraße eingeschlichen und wollten die Seniorin mutmaßlich bestehlen. Weil sie offenbar keine zufriedenstellende Beute ausmachen konnten, entwendeten sie lediglich einen Zimmerschlüssel. Das Duo erschien gegen 17 Uhr und gab vor, von der Hausverwaltung zu sein und Wasserhähne auf schmutziges Wasser überprüfen zu wollen. Gutgläubig gewährte die Bewohnerin den Männern Zutritt in ihre vier Wände und ließ sich ablenken. Einer der Männer soll hierbei das Schlafzimmer betreten und möglicherweise durchsucht haben.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an. - Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt.

- Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

