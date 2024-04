Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Opfer nach Vorfall an Geldautomat gesucht

Lahr (ots)

Nach einem mutmaßlich versuchten Raubdelikt an einem Geldautomaten eines Bankinstitutes in der Schwarzwaldstraße am vergangenen Sonntag, sind die Ermittler des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach dem unbekannten Opfer. Zwischen 22.30 Uhr und 22.50 Uhr wollte demnach eine noch unbekannte und nun gesuchte Frau an dem dortigen Automaten Geld einbezahlen, als ein zunächst unbekannter Tatverdächtige erfolglos versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. In der Folge fuhr die Frau zu einer anderen Filiale in der Schillerstraße, um ihr Geld dort einzubezahlen. Dem dort anwesenden Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes offenbarte sie den Vorfall, worauf dieser in die Schwarzwaldstraße fuhr, den Verdächtigen dort feststellen konnte und die Polizei alarmierte. Beamte des Polizeireviers Lahr konnten den 44-jährigen Mann daraufhin vorläufig festnehmen. Weil die Identität der Frau unbekannt und für die weiteren Ermittlungen von Nöten ist, wird diese nun gebeten, sich mit den Ermittlern in Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell