POL-OG: Schutterwald - Einbruch in Gaststätte, Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Bislang unbekannte Täter sollen in der der Zeit zwischen Freitag 12.04.2024, 23:30 Uhr und Dienstag, 16.04.2024 bis 14:00 Uhr in den Lagerraum einer Gaststätte am Kieswerk eingebrochen sein. Dort verzehrten die unbekannten Langfinger aufgefundene Speisen und Getränke, ließen die leeren Verpackungen jedoch zurück. Anschließend entwendeten die Täter weitere Lebensmittel und nahmen diese mit. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Wert des Diebesgutes auf rund 60 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeipostens Neuried unter der Telefonnummer 07807 95799-0 zu melden. /su

