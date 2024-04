Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sperrung der Schwarzwaldstraße nach Unfall, Nachtragsmeldung und Zeugenaufruf

Lahr (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, mussten mehrere zum Teil Schwerstverletzte beklagt werden. 10 Autos wurden beschädigt. Wie es sich mittlerweile darstellt, soll der Fahrer eines BMW X4 in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen sein, als er aus noch unbekannter Ursache offenbar beschleunigte und in den Gegenverkehr geriet. Einer entgegenkommenden Fiat-Fahrerin gelang es hierbei noch auszuweichen, bevor es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem dem Fiat nachfolgenden Citroen kam. Durch den Zusammenstoß in Drehung geraten, wurden durch den BMW und den Citroen sieben parkend abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Der BMW-Fahrer wurde schwer, die Fiat-Lenkerin nicht verletzt. Im Citroen zog sich die Fahrerin vermutliche schwere und eine Beifahrerin lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 92.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, wofür durch die Staatsanwaltschaft Offenburg auch ein Unfallsachverständiger beauftragt wurde, und die Räumung der Unfallstelle dauern derzeit noch an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 an die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg.

/rs

Ursprungsmeldung vom Dienstag, 16.04.2024, 09:33 Uhr

Lahr - Sperrung der Schwarzwaldstraße nach Unfall

Zu einer teilweisen Sperrung der Schwarzwaldstraße führte am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall. Gegen 8.55 Uhr kam es zwischen den Kreuzungen Königsberger Ring und Breslauer Straße zur Kollision zweier Pkw, infolge dessen auch drei weitere parkende Fahrzeuge beschädigt wurden. Aktuell kümmert sich der Rettungsdienst samt Notarzt um mehrere zum Teil schwer verletzte Fahrzeuginsassen, nachdem die Feuerwehr mindestens einen Beifahrer befreien musste. Beamte des Polizeireviers Lahr und des Verkehrsdienstes Offenburg sind mit der Unfallaufnahme betraut und ermitteln derzeit, wie es zu der Kollision kommen konnte.

