POL-OG: Offenburg - Diebstahl von Baumaschinen

Sinzheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Montag, 19:30 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher offenbar Zutritt durch ein geschlossenes Fenster in ein Anwesen im Fichtenweg. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob es zu einem Diebstahlschaden kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Am Montagmorgen gegen 7 Uhr wurde ein Einbruch in eine ...

