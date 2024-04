Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Einbrüche, Hinweise erbeten

Sinzheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Montag, 19:30 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher offenbar Zutritt durch ein geschlossenes Fenster in ein Anwesen im Fichtenweg. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob es zu einem Diebstahlschaden kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Am Montagmorgen gegen 7 Uhr wurde ein Einbruch in eine Hundetagesstätte in der Straße "Am Entenfang" gemeldet. Der Langfinger soll hier Schränke geöffnet sowie einen Stuhl umgeworfen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell