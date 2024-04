Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Unfall im Gegenverkehr

Ottersweier (ots)

Am späten Montagnachmittag kam in Ottersweier, im Bereich einer Tankstelle, ein 55-jähriger VW-Fahrer in den Gegenverkehr und stieß dort mit einer entgegenkommenden 47-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen. Der Pkw der 47-Jährigen wurde am Heck getroffen und in den Grünstreifen abgewiesen. Der VW des 55-Jährigen kam auf dem parallel verlaufenden Radweg zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. /vo

