Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brandgeschehen in Mehrfamilienhaus in 66424 Homburg OT Erbach

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 06.12.2023, gegen 14:00 Uhr, kam es in Homburg OT Erbach, zu einem größeren Brandgeschehen der Kategorie 5. Im Brandobjekt, einem Mehrparteienhaus , in welchem derzeit 37 Personen gemeldet sind, griff das Feuer von einer im Obergeschoss gelegenen Wohnung auf die Fassade und Teile des Dachs über. Die Brandursache ist derzeit unklar. Im Verlauf eines sich ergebenden Rettungseinsatzes, ausgeführt von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten sechs noch im Haus befindliche Personen, teils über Leitereinsatz, gerettet werden. Durch die Feuerwehr mussten im Rahmen der Brandbekämpfung und dem Suchen nach verletzten oder durch die Rauchentwicklung gefährdeten Personen alle Wohnungseingangstüren des Hauses gewaltsam geöffnet werden. Insgesamt wurden durch den Brand fünf Personen, darunter ein vierjähriges Kind und eine Einsatzkraft der Feuerwehr, durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Zur Durchführung der Löschmaßnahmen musste die Bexbacher Straße (B423) für die Dauer von 2,5 Stunden von der Einmündung Hasenäckerstraße bis zur Einmündung in die Lappentascher Straße in Fahrtrichtung Bexbach voll gesperrt werden. Durch die Ortspolizeibehörde Homburg wurden umgehend Notunterkünfte für die Bewohner des unbewohnbaren Brandobjekts zur Verfügung gestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell