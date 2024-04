Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kittersburg - Wohnhausbrand

Kehl, Kittersburg (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, wurde die Polizei über ein Gebäudebrand in der Dorfstraße in Kehl-Kittersburg informiert. Eine dichte Rauchwolke war weithin sichtbar. Personen, die an diesem Haus gemeldet sind, konnten ihre Wohnungen unversehrt verlassen. Eine Person wurde wegen des Verdachtes der Rauchintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Dorfstraße wurde wegen der Löscharbeiten gesperrt. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen dauern an.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell