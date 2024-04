Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Betrügerisches Gewinnversprechen

Friesenheim (ots)

Eine 26-jährige Frau wurde bereits im Januar durch eine Werbeanzeige auf einer Social-Media-Plattform auf ein Gewinnspiel aufmerksam, bei dem man ein Premium-Smartphone sowie 90.000 Euro gewinnen könne. Nach ihrer Teilnahme bekam die 26-Jährige rund drei Monate später, in der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch und Sonntag Nachrichten von einer bislang unbekannten Telefonnummer über den Messengerdienst mit der vermeintlich glücklichen Botschaft, sie habe gewonnen. Gutgläubig lies die Frau sich aus verschiedenen Gründen dazu verleiten, insgesamt 1.500 Euro an die Gewinnversprecher zu überweisen. Als die Gewinnversprecher erneut Geld von ihr forderten, begann sie zu zweifeln. In diesem Zuge wendete Sie sich an die Polizei und stellte Strafanzeige wegen Betruges.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern ( z.B.: 0900-..., 0180-..., 0137-...).

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

/su

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell