Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Aufgefundener Tresor stammt aus Firmeneinbruch

Bietigheim (ots)

Ein am Sonntagmittag im Bereich des Wasserwerks Rheinwald aufgefundener Tresor dürfte einem Einbruch in eine Firma in der Lange Straße zuzuordnen sein. Nachdem die Polizei die Mitteilung über eine Rauchentwicklung erhielt, wurde der dortige Bereich überprüft. Beamte des Polizeireviers Rastatt fanden einen geöffneten Tresor mit teils verbranntem Inhalt vor. Schnell erlangten die Ermittler Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Eine Nachschau in der betroffenen Firma in der Lange Straße gab Gewissheit: Unbekannte sind zwischen Donnerstag- und Sonntagmittag gewaltsam in dortige Firmen- und Privaträume eingedrungen und haben aus dem Objekt einen Tresor bugsiert. Der Sach- und Diebstahlschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich zu suchen sein. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt geführt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an den Kriminaldauerdienst erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell