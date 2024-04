POL-MI: Ermittlungen eingeleitet: Quartett bei Einbruchsversuch beobachtet

Espelkamp (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch zahlreiche am Brandenburger Ring geparkte Autos beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatten die insgesamt zehn Autos - darunter Fahrzeuge der Marken BMW, Mercedes, VW und Audi - sowohl am Fahrbahnrand, als auch auf einer Parkfläche an der Straße Brandenburger Ring gestanden und wiesen langgezogene Kratzspuren auf. Die Taten dürften sich im Zeitraum Dienstag, ...

