POL-OG: Offenburg - Polizeieinsatz

Bietigheim (ots) - Ein am Sonntagmittag im Bereich des Wasserwerks Rheinwald aufgefundener Tresor dürfte einem Einbruch in eine Firma in der Lange Straße zuzuordnen sein. Nachdem die Polizei die Mitteilung über eine Rauchentwicklung erhielt, wurde der dortige Bereich überprüft. Beamte des Polizeireviers Rastatt fanden einen geöffneten Tresor mit teils verbranntem Inhalt vor. Schnell erlangten die Ermittler Hinweise ...

