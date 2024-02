Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gruppe attackiert 37-Jährigen

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag kam es in Erfurt zu einer gefährlichen Körperverletzung und einem Hausfriedensbruch. Eine mehrköpfige Gruppe Jugendlicher hatte so lange an der Tür eines Einfamilienhauses geklingelt und geklopft, bis ein Mann die Tür öffnete. Sofort ging die Gruppe auf ihn los. Mit Schlägen und Tritten malträtierten die vermummten Täter den 37-Jährigen und verletzten ihn schwer. Anschließend flüchtete die Gruppe und verübte weitere Sachbeschädigungen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und suchte nach der flüchtenden Gruppe. Sechs Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren wurden festgenommen. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an. (MO)

